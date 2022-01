Mentre alcuni hanno comunicato di rinunciare all’indennità di fine mandato del Consiglio regionale calabrese, come gli esponenti del M5S, nel bollettino regionale della Calabria n. 4 del 7 gennaio scorso con determinazione n. 821 del 24/11/2021 è pubblicato la “liquidazione di fine mandato” per gli ex consigliere regionali, ovvero quei “diritti” maturati da chi ha fatto parte nella decima e undicesima legislatura, come c’è scritto nella determina,

“di liquidare agli ex consiglieri la somma complessiva di euro 269.450,00 al lordo delle ritenute di legge a titolo di trattamento di fine mandato per la carica di consigliere regionale rivestita nella

decima e undicesima legislatura, secondo il prospetto allegato alla presente determinazione e

per le somme a ciascuno dovute”. Ovvero dei privilegi, sì privilegi è il termine esatto nei confronti di ex consiglieri regionali.

Abbiamo provate a cercare l’elenco di questi aventi diritto (o meglio “privilegiati”), ma non c’è negli allegati, altrimenti avremmo pubblicato tutti i nomi, com’è giusto che sia per una maggiore trasparenza “privilegiante”.

Ah… nel documento c’è anche scritto, “ACCERTATO CHE gli ex consiglieri regionali di cui all’allegato prospetto hanno svolto il mandato di consigliere regionale nella decima e undicesima legislatura”, ma il prospetto non c’è negli allegati “alla presente” (sic!).

(GiLar)

Leggi la determina cliccando sotto:

Trattamento fine mandato ex consigliere regionali Calabria