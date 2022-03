La Regione ha iniziato il percorso per la stabilizzazione dei lavoratori precari ed ora la palla passa ai Comuni i quali dovranno presentare le istanze di ammissione ai finanziamenti.

Si tratta di una situazione storica nel tempo, quello riguardante la stabilizzazione degli ex Lsu/Lpu in Calabria per il riconoscimento dei loro diritti.

L’ultimo decreto approvato risale al 24 marzo ed è stato pubblicato poche ore fa nell’ultimo Bollettino ufficiale.

Si tratta dell’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale, con la prenotazione degli impegni di spesa.

Un momento unico in quanto si tratta di stabilizzare oltre 4.000 lavoratori, dopo un travaglio molto complesso, tra interrogazioni, istanze parlamentari, emendamenti in commissioni parlamentari, etc.

Tale risultato è arrivato grazie alla compartecipazione da parte della Regione alle risorse stanziate dallo Stato, oltre all’accordo quadro raggiunto con i sindacato lo scorso 14 marzo, il contributo annuo complessivo per singolo lavoratore è stato fissato in 18.000 euro.

Adesso la parte finale tocca ai Comuni con la presentazione delle istanze.