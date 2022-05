Importante iniziativa istituzionale destinata a recuperare e valorizzare un’area del Centro storico di Corigliano, altrimenti condannata all’inesorabile declino. A farsene promotrice, con determinazione e solerzia, è stata Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, che si è fortemente impegnata per restituire decoro e dignità ad alcuni immobili del borgo antico ai fini abitativi.

“Nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA) – dichiara il consigliere Straface – mi sono adoperata, fin dall’inizio del mio mandato istituzionale all’interno della Regione Calabria, affinché venissero intercettati appositi fondi pubblici, tra statali e regionali, utili per consentire il recupero degli immobili siti in via San Nicola, nel Centro storico di Corigliano, attualmente in stato di degrado, incuria e fatiscenza a seguito dell’avvenuta interruzione dei lavori, ormai da diversi anni, a causa di un contenzioso intercorso tra Aterp e ditta esecutrice degli stessi. Nei mesi scorsi, inoltre, ho partecipato ad un sopralluogo con i tecnici dell’Aterp sui luoghi interessati dal provvedimento in oggetto. Fondi pari a circa 1 milione di euro (950 mila euro per la precisione) che saranno completamente impiegati per portare nuova luce e linfa vitale ai suddetti immobili, attraverso importanti e attesi lavori di riqualificazione ai fini abitativi. Così facendo, pertanto, una volta ultimati, i predetti immobili verranno destinati ad alloggi, consentendo in tal modo il ritorno all’abitabilità del borgo antico ausonico. Sono da sempre assertrice convinta della tesi che solo attraverso politiche di sostegno e incentivazione al ritorno alla vita del borgo antico coriglianese, lo stesso possa ritornare ad essere fulcro vitale del tessuto cittadino e della sua rinascita sociale, economica e culturale. Si tratta, pertanto, di un intervento mirato alla rinascita di questa vasta area della terza città della Calabria, reso possibile in virtù dell’attività svolta sinergicamente e con dedizione dai preposti uffici della Regione Calabria, che ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi. Un intervento che s’inserisce appieno nelle politiche abitative e di contrasto alla spoliazione e all’abbandono dei nostri centri storici, sostenuto con vigore dal Presidente Roberto Occhiuto”.

“Il suddetto Piano Nazionale – evidenzia il consigliere Straface – dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuova con le Regioni ed i Comuni la sottoscrizione di appositi Accordi di Programma al fine di concentrare gli interventi sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Inserendo il Centro storico di Corigliano nell’Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma in materia, si scrive, quest’oggi, una preziosa pagina di rinascita civile e morale per la nostra città e la sua gente”.