Due miliardi circa di euro, 44 km di moderna superstrada, mezz’ora

scarsa di tempo per arrivare da Catanzaro a Crotone.

Non è una pagina di un libro dei sogni, ma un impegno vero, che nasce

grazie ad un gioco di squadra istituzionale davvero importante.

Aver posto, infatti, le condizioni per la definizione di 5 bandi di

progettazione esecutiva dell’ANAS per la realizzazione della nuova

SS106 Simeri Crichi-Papanice-Crotone, è l’ennesima, chiara e concreta

dimostrazione del ministro Matteo Salvini verso l’esigenza di rilancio

infrastrutturale della nostra regione.

Sono stato testimone, per averne anche sollecitato l’attuazione, di

alcuni step politici e procedurali di un’operazione che darà slancio

alla dorsale ionica, in quanto favorirà senza dubbio alcuno l’uscita

dall’isolamento di interi comprensori particolarmente vocati al

turismo ma anche alle produzioni agroalimentari di qualità.

E dove esiste laboriosità devono esserci collegamenti rapidi ed efficienti.

È il caso di dire che siamo sulla giusta strada operativa, a dispetto

di quanti restano sul binario morto delle chiacchiere fini a se

stesse.