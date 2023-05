Esprimo soddisfazione per le nomine che il Presidente Roberto Occhiuto, commissario ad acta della sanità regionale, ha effettuato per le Aziende sanitarie provinciali di Cosenza e Reggio Calabria.

Da Presidente della Terza commissione regionale Sanità, auguro ai nuovi Direttori Generali, Lucia Di Furia per l’Asp di Reggio Calabria ed Antonello Graziano per l’Asp di Cosenza, buon lavoro, così come al Commissario straordinario di Azienda zero Giuseppe Profiti.

La Regione Calabria sta operando, in ambito sanitario, molti cambiamenti e miglioramenti anche attraverso le attività di riqualificazione strutturale, di risanamento finanziario e di riorganizzazione dell’organico medico ed ausiliare che il Presidente Occhiuto, con forza e costanza, sta portando avanti dopo più di dodici anni di immobilismo.

In un contesto di cambiamento ma estremamente delicato ed importante come quello sanitario, come classe politica regionale, mai risparmieremo le nostre energie e procederemo spediti verso miglioramenti e traguardi sempre più importanti per essere vicini e poter aiutare i cittadini calabresi, dando loro così finalmente, una sanità funzionale e all’avanguardia, non costringendoli a spostarsi fuori regione e potersi curare efficientemente e serenamente nella loro terra, questo è il nostro obiettivo prioritario. Auguri e buon lavoro ai Direttori Di Furia e Graziano perché una Calabria finalmente migliore non è un sogno ma sta diventando realtà