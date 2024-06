“Il provvedimento è contenuto all’interno di un emendamento presentato al Dl coesione pendente al Senato, di cui si è occupato ed è competente il ministro Raffaele Fitto”. Lo comunica con una nota il Presidente provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia Bruno Squillaci.

“L’emendamento a firma del senatore Ignazio Zullo ed elaborato in collaborazione con l’onorevole Dario Iaia, i quali sin dall’inizio a seguito alla vicenda – sottolinea Squillaci – ha trovato l’approvazione da parte della commissione competente nella riformulazione elaborata dal Mef. Un impegno per il quale, il Governo Meloni ed in particolare i Ministri Fitto e Calderone, hanno dimostrato massima attenzione nei confronti dei lavoratori del porto di Gioia Tauro, attraverso un’interlocuzione costante anche con i corpi intermedi”.

“Oggi, siamo felici di questo risultato – conclude – che segue impegni assunti in attesa di una soluzione definitiva del problema, dell’intero gruppo dirigente di Fratelli d’Italia ed in particolar modo dell’On. Denis Nesci”.