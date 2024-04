Sono molto orgoglioso di aver recentemente appreso che la squadra “Visalli” dell’I.C. Sant’Eufemia- Sinopoli-Melicuccà, composta da Luppino Diego, Luppino Maria Giulia, Luppino Maria Sofia e Ventra Andrea, si è classificata al PRIMO POSTO nella gara regionale delle Olimpiadi di Problem Solving, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del merito, e ha avuto il privilegio di rappresentare la CALABRIA il 13 aprile a Cesena per la finale nazionale. I 4 componenti della squadra finalista sono stati individuati a seguito di ben 8 selezioni d’istituto a cui hanno partecipato oltre 50 ragazzi. Nella fase regionale sono risultati primi tra le 29 squadre calabresi e alla finale nazionale solo qualche punticino li ha separati dal podio. L’iniziativa, che ha avuto una grande ricaduta sui ragazzi sia sul piano didattico che personale, rientra tra i progetti extracurriculari fortemente voluti dalla dirigente dell’istituto comprensivo, prof.ssa Barbaro Francesca, e dal prof. Luppino Francesco che ha seguito personalmente tutte le fasi del concorso, allenando i ragazzi per le varie prove e accompagnandoli personalmente a Cesena. Questo prestigioso risultato conferma come in Calabria ci siano professionalità qualificatissime che, nonostante le grandi difficoltà, lavorano con professionalità e passione per formare i giovani al meglio e metterli nelle condizioni di competere, e di vincere, nelle sfide di oggi e di domani.



Agli studenti impegnati nella gara, alla Dirigente scolastica, al Prof. Luppino, e a tutto il personale docente e non docente dell’Istituto vanno i miei più sinceri complimenti.