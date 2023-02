“Invito i tifosi del Cosenza a recarsi allo stadio per sostenere la nostra squadra, patrimonio dell’intera provincia che non possiamo disperdere”. Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che aggiunge: “La recente campagna acquisti dà speranze a tutta la tifoseria, in cui mi riconosco. Ora è indispensabile incitare la squadra, che ha bisogno di sentire la vicinanza di noi tutti. I dirigenti passano, il Cosenza e il suo valore restano”. “Andiamo allo stadio e dimostriamo – conclude la presidente Succurro – il nostro affetto per la squadra, che così può recuperare gioco e punti. La tifoseria è sempre stata il dodicesimo uomo in campo”.