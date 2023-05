Tutto pronto per dare il via alle Finali nazionali “Don Bosco Cup” e alle Pigiessiadi 2023 in programma a giugno a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio in provincia di Catanzaro.

Il Comitato regionale PGS Calabria APS, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed associazione di promozione sociale, ha voluto promuovere in esclusiva per la regione Calabria la manifestazione sportiva con le finali nazionali e tornei di calcio a 5, pallavolo e basket.

L’organizzazione dell’evento sarà suddivisa in quattro fasi: le finali nazionali pallavolo Don Bosco Cup 2023 dall’1 al 4 giugno, riservate alle squadre di volley vincitrici dei campionati provinciali e/o regionali; le finali nazionali calcio a 5 Don Bosco Cup 2023 dall’8 al 11 giugno, riservate alle squadre di calcio a 5 vincitrici dei campionati provinciali e/o regionali; le Pigiessiadi di Pallavolo, Basket e Spinning dal 21 al 25 giugno, a libera partecipazione e riservate a tutte le categorie di pallavolo, basket e spinning ; le Pigiessiadi di calcio a 5 dal 26 al 30 giugno, a libera partecipazione e riservate a tutte le categorie di calcio a 5.

Ad arricchire le manifestazioni sportive saranno inoltre quattro serate, la cui presentazione è affidata al conduttore tv Domenico Milani, in compagnia della musica, del cabaret e dello spettacolo.

“Sono entusiasta di accogliere le finali nazionali “Don Bosco Cup” e le “Pigiessiadi 2023″ a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio – afferma il presidente Pgs Calabria Fabio Armeni -. Questi grandi eventi rappresentano un’opportunità unica per promuovere i valori dello sport e dell’intrattenimento. Invito tutti a partecipare numerosi e a sostenere i talentuosi atleti. Saranno giornate indimenticabili di emozioni sportive e spettacolo. Non vedo l’ora di vivere insieme queste celebrazioni straordinarie di sport, aggregazione e sano divertimento”.