L’avevamo visto in molte vesti il presidente ff della Regione Calabria, sia prima che ricoprisse l’attuale ruolo istituzionale, ma nei panni di “Wyatt Earp”, il celebre sceriffo della “Sfida all’Ok Corral”, mai!

Quella “apparizione”, quella fatta a Villa Bianca, l’ex sede del policlinico universitario “Mater Domini” a Catanzaro, sede individuata come centro Covid dalla Regione. Ah quanto erano belle le “apparizioni” di una volta (oggi in qualche modo sostituiti da un social o dalle immagini splendide di uno “stato”).

Il “blitz” è stato anche motivo di un duro sfogo contro la mancata consegna dei locali e che da “(pseudo) sceriffo”, sarebbe pronto a denunciare in Procura i “ritardi e inerzie inaccettabili”.

Ma il coup de théâtre arriva quando parla di vaccinazioni, quando asserisce che sarebbe tutta colpa delle Aziende sanitarie provinciali se la Calabria si trova all’ultimo posto nella somministrazione dei vaccini (sic!), lo stesso dichiara che “Oggi verrà resa nota un’altra vergogna”. E poi che “Ieri sera ho avuto la conferma che ci sono 23mila vaccinazioni non ancora riportate sulla piattaforma nazionale”.

Nei fatti secondo le schede regolarmente registrate sul cartaceo, tali non verrebbero trasferite al computer.

Ed ecco, la stoccata finale, “Quindi, il 78% non è reale. Stiamo approfondendo per capire e sapere i nomi delle persone che non stanno facendo il loro lavoro perché devono essere mandate a casa”. Caspiterina!

Spirlì parla anche di “palate di milioni” per le assunzioni e che Asp e Aziende ospedaliere “non stanno assumendo”. E poi Spirlì alzando il tiro a zero afferma, “Devono dirci perché non stanno assumendo medici, infermieri, Oss, tecnici, voglio sapere perché, perché i soldi li hanno avuti”.

Ed ecco che parte il tiro ad effetto, ovvero il motivo per il quale “il 77% sulle vaccinazioni non è reale”.

Ma ci chiediamo, i vertici delle Asp e della Aziende ospedaliere non sono stati nominati da Spirlì in accordo con il Commissario Longo? Così per sapere e associarci anche noi, in caso, all’incazzatura di Spirlì!

(GiLar)