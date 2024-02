Speziali : “Sono vicino ad Emanuele Filiberto di Savoia, che per me é più di un amico, in questo triste momento”

Vincenzo Speziali, Commissario Regionale Calabria e membro della Direzione Nazionale dell’UdC, nonché componente del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana: “Sono vicino ad Emanuele Filiberto di Savoia, che per me é più di un amico, in questo triste momento”.

“Mi inchino al cospetto della memoria, a seguito della scomparsa di Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele di Savoia, Duca di Savoia e Principe di Napoli.

Soprattutto, sono vicino assieme a mia moglie Joumana, ad Emanuele Filiberto, per me piu` di un amico, un vero caposaldo e ‘monumento’ di impareggiabile affetto e di amicizia vera, vissuta reciprocamente, da tanti anni.

A lui in primis, ma anche a Sua Altezza Reale Marina di Savoia (grande madre ed encomiabile sposa, oggi vedova di un marito sempre amato), così come a Sua Altezza Reale Clotilde di Savoia e alle principesse Vittoria e Beatrice -figlie, di Emanuele Filiberto e la succitata Clotilde- giungano le condoglianze sentite, persino dei miei familiari italiani e libanesi, pur confermando la mia presenza alle esequie, che spero abbiano anche una delegazione del Governo Italiano, come è giusto che sia.

Sennò, ci sarà il sottoscritto nella duplice veste di esponente di Partito di maggioranza, ma soprattutto di amico sincero nei confronti di Emanuele Filiberto.

Il tempo, non derubrica né cancella, semmai rafforza i nostri sentimenti, ed è giusto ribadirlo, in virtù dinuna sincerità, definibile con il termine umanita`”.

Vincenzo Speziali