Io ho troppo rispetto dei differenti poteri dello Stato, quindi non mi permetto di commentare vicende (su cui, tra l’altro, non ho conoscenza alcuna) le quali non afferiscono alla politica- semmai la lambiscono- ed impattano in un campo differente, cioè quello della giustizia: si tratta, quindi di un decoroso comportamento civicamente responsabile, ossequiosamente legalitario e doverosamente costituzionale.

Al dì delle polemiche degli scorsi giorni (con ironia stilistica, da parte mia, insolenze lessicali e per di più ‘grevi’, da parte di Sculco), rimango esterefatto dalle accuse, nei confronti dell’ex Consigliere Regionale Enzo Sculco e comunque sto a ripetere -come faccio sempre- che siamo in presenza di una fase, comunque, preliminare, dove poi tutti potranno dimostrare, la loro eventuale estraneità ai fatti addebitati, pur se era ed è chiaro, come lui non fosse più nel panorama UdC e democristiano, da tempo immemore, nonostante le sue di gisrazioni pubbliche e a mio avviso non realistiche reali.

Nessuno, quindi pensi, di coinvolgere l’UdC, poiché, nel manifestare, all’ex Consigliere Regionale ed ex esponente Scudocrociato, umana solidarietà (senza nulla togliere alla lecita, doverosa, legale, costituzionale e normativa azione degli inquirenti), bisogna sempre attendere le conclusioni dei procedimenti, prima di affermare qualsiasi cosa (circa e da parte dei cittadini o dei commentatori), la quale nell’immediatezza potrebbe (come mi auguro per il buon nome e l’onorabilità della politica), non essere corrispondente -alla fine degli eventuali dibattimenti- alle risultanze odierne, le quali sulla scorta delle 8nfagino, hanno prodotto ciò.

Di più, non credo di dover aggiungere alcunché, poiché sono un professionista della politica, quindi non ho l’attitudine dei neofiti (che sono, perciò persino rancoros, quindi si fanno persino prendere la mano in virtù di fatti simili e per gioia stucchevole ed effimera, mai consona e parte vera di un comportamento da politici), quindi le mie recentissime diatribe pubbliche con Sculco, non intendo oggi ricordarle né menzionarle, bensì limitarmi alla cristallizzazione dei fatti inerenti alla sua non più attuale appartenenza al progetto politico democratiano in corso con le altre sigle, con l’UdC in testa.