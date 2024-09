SPETTACOLARE SALVATAGGIO DI UN ESEMPLARE APPENA NATO DI TARTARUGA CARETTA-CARETTA SUL LITORALE PALMESE



La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro è intervenuta nuovamente oggi in località Pietrenere del comune di Palmi, sul sito ove nella giornata di ieri, sono state rinvenute e salvate dai militari ben 59 esemplari di tartaruga Caretta-Caretta .

Durante le operazioni di controllo, un militare ha individuato una piccola tartaruga caduta all’interno di un tombino poco distante dalla spiaggia.

Prontamente sono stati contattati i Vigili del Fuoco, che poco dopo sono intervenuti aprendo il tombino per consentire ai militari della Guardia Costiera di prelevare la piccola tartaruga che era in buono stato di salute.

Con l’aiuto della dottoressa Jasmine de Marco del WWF, la piccola tartaruga è stata messa in sicurezza e poi rilasciata in mare, sotto gli occhi curiosi dei bagnanti presenti sulla spiaggia. Durante le operazioni è stata individuata e delimitata dai militari una grande area dove non può escludersi la presenza di altri nidi di tartarughe. La Capitaneria di Porto continuerà a monitorare la zona per garantire la sicurezza di questi splendidi animali marini e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della loro tutela e conservazione.