Dopo l’annuncio dello scorso anno in occasione dell’arrivo al FilMuzik Festival di Gioiosa Ionica, sono in corso proprio in queste ore le ultime riprese del nuovo videoclip di Rocco Barbaro, che ha deciso di affidarsi a Bird Production per la produzione del suo Speriamo bene. La produzione e il cabarettista reggino, tra questo pomeriggio e la giornata di domani, saranno infatti a Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica, al teatro romano di Marina di Gioiosa e al Tempio dell’antica Kaulon di Monasterace per completare il videoclip che, nel pieno rispetto della filosofia della casa di produzione fondata nel 2005 dal regista Alberto Gatto, vuole far emergere, con tono ironico, la bellezza materiale e immateriale dei paesaggi della Calabria di epoca Magno Greca, mostrandoci l’augusto splendore dei luoghi archeologici simbolo del nostro territorio da Crotone a Sibari, da Monasterace Marina a Locri, da Rosarno a Vibo Valentia, nella speranza che questa terra ritrovi il suo antico splendore anche attraverso le immagini della settima arte.

Con la sua pungente ironia, Rocco Barbaro cercherà di valorizzare il nostro territorio più di quanto la natura e la storia abbiano già fatto, andando alla scoperta delle sue innumerevoli meraviglie sommerse e strizzando l’occhio al mito di Persefone, rispettivamente dee della terra e della primavera, venerate nell’antica Locri, di cui Rocco cercherà le effigi scoprendo una terra fatta di accoglienza e ospitalità.

Il videoclip, che può contare sulla collaborazione musicale di Ivan Lentini, fondatore del gruppo reggae-dance hall dei Marvanza e artista apprezzato in tutta Italia per le sue qualità professionali, sarà presto presentato durante una conferenza stampa nella quale lo staff tecnico illustrerà tutti i dettagli del progetto e ne annuncerà la data ufficiale di distribuzione che, grazie anche al contributo della Regione Calabria e della Calabria Film Commission, avverrà per mezzo di Studio 54 Network e dell’emittente TeleMia, oltre che pubblicato attraverso il sito, il canale YouTube e le pagine Facebook e Instagram di Bird Producion e i distributori musicali Soundtrap con diffusione su Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Google Play e YouTube Music.