Domani sera alle ore 21 in videochat per le ragioni del “No” nello speciale referendum del 20 e 21 settembre, saranno ospiti l’ex sottosegretario di Stato Bobo Craxi e il docente Unical di Diritto Pubblico Walter Nocito.

Il confronto oltre al portale di Approdo Calabria sarà in contemporanea anche sui canali social Facebook e Instagram