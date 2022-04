Di LL

Una situazione drammatica nelle 2 cardiologie spoke dell’azienda sanitaria di Reggio Calabria. A Locri ci sono 7 cardiologi in meno in pianta organica, a Polistena ben 9 sotto organico. Una situazione drammatica che sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza di reparti fondamentali per i cittadini della provincia di Reggio Calabria. L’Asp il 31 marzo con atto deliberativo prende atto dell’esito negativo, utilizzo, della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami – disciplina approvata dall’A.O.Pugliese Ciaccio di Catanzaro e contestuale indizione concorso pubblico di 4 dirigenti medici. Dunque 4 medici per coprire il buco in pianta organica di 16 cardiologi mancanti…tutte le valutazioni sono superflue. Dimenticandosi i vertici dell’asp che per espletare un concorso ci vogliono almeno 2 anni…se tutto procede per il verso giusto. Ai piani alti della azienda sanitaria reggina intuita le difficoltà, il giorno successivo, il 1 aprile rendono pubblico un nuovo bando di selezione a tempo determinato sempre per n. 4 cardiologi, senza dubbio più snella la procedura. In questo caso cerchiamo di capire le funzionalità di tale decisione. Si tratta di medici cardiologi senza esperienza che al massimo possono fare l’abc della cardiologia, per intenderci, elettrocardiogramma, ambulatorio ecc… d’altronde non si può pretendere di più di giovani appena laureati.

A Polistena con il dott. Amodeo siamo abituati alla cardiologia cruenta, d’altronde il primario di Gallico nella cardiostimolazione è uno dei cardiologi più esperti in Italia.Ci chiediamo chi opera i pazienti nel installare pace maker, difribrillatori ecc..indispensabile per salvare vite umane? poi chi forma questi 4 cardiologi sempre a tempo determinato a stare nelle sale operatorie? A Catanzaro dove tutto funziona meglio ci sono 6 cardiostimolatori al Pugliese Ciaccio…