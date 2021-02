Dopo le polemiche nate per come è stata gestita la questione delle vaccinazioni anti-covid al Centro Vaccinale di Largo Bizzurro ed a seguito dell’intervento del sindaco di Taurianova Roy Biasi. I due esponenti del Partito Democratico saranno in videochat nello speciale “L’Affondo” alle ore 18.30, sia nella pagina Facebook che nel portale di Approdo Calabria, per replicare a quanto affermato da Biasi sabato scorso.