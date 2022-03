Spazio, Parmitano: “L’Europa assuma ruolo in visione strategica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una visione strategica, italiana ed europea, del volo spaziale umano diventa la condizione sine qua non per assicurarsi una posizione di leadership in questo futuro scacchiere, europeo e internazionale. Stati Uniti, Russia, Cina, insieme ad altri Paesi, hanno identificato chiari obiettivi politici e tecnologici per lo spazio, e messo già in atto i piani corrispondenti e le risorse necessarie. L’Europa ha ora il dovere di assumere il suo ruolo”. Lo ha detto Luca Parmitano, astronauta dell’Esa nel corso della sua lectio magistralis durante la cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa in economia e management da parte del dipartimento di giurisprudenza della Lumsa a Palermo.

