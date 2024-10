Notte di violenza a Melito Porto Salvo. Un uomo di 35 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco al termine di una lite. Trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, l’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la sparatoria sarebbe scaturita da una discussione tra la vittima e altre persone non ancora identificate. Un amico del ferito, che ha assistito all’accaduto, ha portato l’uomo al nosocomio locale, raccontando di aver sentito lo sparo subito dopo la lite.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che al momento sono alla ricerca di ulteriori dettagli per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. Le motivazioni alla base dell’episodio di violenza sono ancora sconosciute.