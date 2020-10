Nella giornata di ieri, personale del #CommissariatoLido della #QuesturadiCatanzaro ha eseguito alcuni controlli mirati nel quartiere Santa Maria del capoluogo, finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, all’esito dei quali veniva tratto in arresto un 26enne di Catanzaro Lido, D.S., già sottoposto agli arresti domiciliari e in passato più volte denunciato per reati concernenti gli stupefacenti.

Infatti, nel corso di una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso 42,38 grammi di cocaina e 7,52 grammi di marijuana, già divise in dosi, oltre a due bilancini di precisione e la somma di 95 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente ricavato dello spaccio; il tutto veniva sequestrato.

L’uomo era tenuto sotto osservazione dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Lido, che, da qualche giorno, aveva notato strani movimenti nei pressi della sua abitazione, ove, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, si sospettava continuasse a svolgere la sua attività di pusher nei confronti di giovani che si recavano a trovarlo.

Quest’ulteriore arresto si inquadra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi, voluti dal Questore di Catanzaro Mario FINOCCHIARO, che si è personalmente congratulato con gli operanti, per contrastare lo spaccio di stupefacenti in questo Capoluogo.