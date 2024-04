Dalle ore 16:35 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale e del distaccamento di Soverato sono impegnate per incidente stradale sulla SS.106 Jonica nel tratto tra Vallo di Borgia e Squillace Lido. Due i mezzi coinvolti in un frontale un’autovettura Toyota Aygo ed un camioncino Iveco Zeta. Al momento si hanno notizie di tre persone ferite di cui uno grave. La SS.106 e’al momento chiusa in entrambi sensi di marcia.