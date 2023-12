Soverato, gravissimo incidente. È deceduto il conducente della Fiat 500

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è impegnata dalle ore 16.10 circa sulla SS106 nel comune di Badolato (CZ) direzione Soverato per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti un autobus ed una Fiat 500.

Deceduto il conducente settantenne della vettura. Ferita la passeggera della vettura che estratta dall’abitacolo veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Ulteriore ambulanza giunta sul posto per prestare soccorso ad alcuni passeggeri dell’autobus contusi nello scontro.





Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la viabilità al momento la SS106 nel tratto interessato dal sinistro completamente chiusa al transito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del sinistro.