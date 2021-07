demA sostiene i lavoratori stagionali dell’Aeroporto di Lamezia. Lamezia Terme 2 Luglio 2021_demA Calabria esprime la sua solidarietà a tutti i lavoratori precari stagionali, dell’Aeroporto di Lamezia Terme che, nonostante la sua riapertura, restano a casa in cassa integrazione. Ma in tempi di bilanci e statistiche, è difficile capire che non stiamo parlando di numeri o “Esuberi” ma di 154 persone, occupate sui tre scali gestiti attualmente dalla Sacal spa, e altri 122 lavoratori assunti da Sacal Gh. Tutti in cassa integrazione. Anche i lavoratori stagionali risultano attualmente non pervenuti, esclusi dagli ammortizzatori sociali, sono stati poi abbandonati al loro destino nel momento in cui sarebbero potuti rientrare a ricoprire le loro mansioni. Stiamo parlando di persone, che da oltre dieci anni vivono in condizioni di precariato assoluto, ma che all’interno della struttura hanno sempre ricoperto diversi ambiti: Dal ruolo operativo a quello amministrativo. In questi anni però non si è arrivati, per loro, a raggiungere nessuna stabilizzazione. demA Calabria non rimane impassibile e inerme, difronte all’ennesima richiesta di aiuto, da parte di quei lavoratori che non chiedono altro se non ciò che per diritto, ormai da anni, gli spetterebbe. Una vergogna, quella del precariato, che non può rimanere inascoltata.