Sorpreso in casa con un ingente quantitativo di droga dopo un’operazione di polizia su via Panebianco a Cosenza. Non sono passate inosservate tre volanti della Squadra Mobile che hanno agito in pieno centro. Gli agenti hanno prelevato un uomo che è stato portato in Questura a seguito di una perquisizione. L’uomo, un italiano, sarebbe stato trovato con un ingente quantitativo di droga. Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi dell’operazione.