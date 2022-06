Acqua: Gentile (FI), bene Sorical a Regione, questi i fatti che servono alla Calabria

“Un settore strategico come quello del ciclo delle acque in Calabria diventa al 100% pubblico. Un altro traguardo raggiunto dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il quale dimostra ancora una volta non solo concretezza ma un esemplare profilo istituzionale.

Qualche settimana fa, infatti, anche la società che gestisce i tre aeroporti calabresi – la Sacal – è diventata a completo capitale pubblico, a dimostrazione di un’imponente e complessiva opera di riordino, semplificazione e riorganizzazione dei settori strategici portata avanti dal governatore.

Questi sono i fatti che servono alla Calabria, che le consentiranno di fare un balzo in avanti nel futuro in termini di nuove opportunità, sviluppo delle sue potenzialità e completa efficienza dell’amministrazione”.

Nota del Presidente del Consiglio regionale Mancuso

“Dopo anni di discussioni, finalmente la Sorical, attraverso l’accordo chiuso a Roma dalla Regione con il Gruppo Veolia, esce dalla nebulosa che l’avvolgeva. Divenendo, grazie all’incessante impegno del presidente Occhiuto anche su questo delicatissimo dossier, una società pubblica che dovrà occuparsi dell’intero ciclo integrato delle acque con l’obiettivo di un netto miglioramento della qualità per gli utenti. Tutto ciò – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – mentre consente alla Sorical di fuoriuscire finalmente dalla procedura di liquidazione, è fondamentale per le scelte future da farsi. Sia in termini di investimenti che di oculata ed efficiente gestione e di rideterminazione dei costi del servizio”.

Neri (FdI), “La società idrica regionale completamente pubblica. Passaggio storico per la Calabria”

“L’acquisto da parte della Società Risorse Idriche Calabresi S.p.a. (Sorical) delle azioni dal socio privato Acque di Calabria S.p.a. (Gruppo Veolia) è un fatto di portata storica che segna un passaggio fondamentale per il futuro della gestione idrica della Calabria” – Queste le parole del Capogruppo Fdi Giuseppe Neri.

“La Sorical – continua la nota – diventa società pubblica al 100%, grazie all’impegno del Presidente Occhiuto che, sulla riorganizzazione e rilancio del servizio idrico integrato regionale, aveva posto le basi di un disegno ben preciso volto alla definizione di una multiutility dell’intero ciclo integrato delle acque”.

“Uno dei suoi settori strategici e strutturali – così come il comparto sanitario e la gestione del sistema aeroportuale – è stato regolato e caratterizzato da un indirizzo politico frutto di una visione, sviluppata dal governo regionale sin dalle prime battute della legislatura. Un dinamismo ed un rinnovato approccio – conclude Neri – che fanno ben sperare per affrontare con risolutezza le altre criticità che per decenni hanno inibito il pieno sviluppo della Calabria”.

Acqua: Torromino (FI), operazione Sorical obiettivo raggiunto da Occhiuto in pochi mesi

“Per anni in Calabria è stato annunciato e inseguito l’obiettivo di trasformare la Sorical in una società al 100% pubblica, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, è l’unico che è riuscito a raggiungerlo nell’arco di pochi mesi.

Si tratta di una conquista di grande importanza per il futuro della Calabria, perché per la prima volta l’intero ciclo delle acque – preziosa risorsa di cui la nostra Regione è ricca – potrà avere una regia unica, capace di mettere in campo tutte le azioni necessarie per fare il salto di qualità che ci serve.

Investimenti, strategia, e fondi europei da spendere presto e bene. Queste le sfide da vincere. La strada intrapresa è quella giusta, finalmente”.