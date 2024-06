Il Console per l’Economia e per il Commercio del Governo delle Fiandre nel Centro-Sud Italia, Sophie Massagè, ha fatto visita all’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, accolta dal presidente Andrea Agostinelli.

Nel corso dell’incontro, il presidente Agostinelli ha illustrato le caratteristiche infrastrutturali dello scalo, che è il primo porto italiano di transhipment e tra i più importanti del circuito internazionale del Mediterraneo.

Il presidente Agostinelli si è, quindi, soffermato sulla crescita del porto che, nell’anno trascorso, ha raggiunto il record dei traffici con 3.548.827 teus registrati da MedCenter Container Terminal e 363.942 autovetture movimentate dal terminalista Automar.

Allo stesso tempo, il presidente Agostinelli ha descritto il percorso intrapreso dall’Ente per offrire una sempre maggiore infrastrutturazione allo scalo portuale attraverso, anche, il gate way ferroviario e il completamento della banchina di ponente, propedeutica al bacino di carenaggio.

A conclusione dell’incontro, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ha evidenziato le ottime performances dello scalo anche nell’anno in corso che, nonostante le conseguenze negative della direttiva europea Ets e, soprattutto, della crisi del Mar Rosso, registra un continuo trend di crescita.