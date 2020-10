«Si comunica che allo stato attuale sul territorio di Polistena vi sono 17 casi attivi ed accertati di persone residenti positive al coronavirus.

In ospedale sono stati censiti 18 contagi tra gli operatori sanitari seppure la funzionalità dei servizi ospedalieri rimane garantita h24.

L’Amministrazione Comunale è impegnata a svolgere un ruolo straordinario di monitoraggio e sostegno delle persone colpite a tutela della salute di tutti».

Lo comunica al sindaco di Polistena, Marco Policaro.

«Nelle scuole, dove al momento si registrano casi isolati, occorre mantenere tranquillità e rispetto delle regole. Le istituzioni scolastiche stanno rispettando i protocolli ministeriali che prescrivono l’isolamento e la messa in quarantena dei soli alunni delle classi coinvolte.

Sarebbe infatti prematuro valutare la chiusura di plessi scolastici, la presenza dei casi è minima e le istituzioni scolastiche, come per loro competenza, provvedono alla sanificazione ed alla igienizzazione giornaliera degli ambienti e dei luoghi di lavoro, in particolare degli spazi ove si sono verificati i casi di positività», prosegue il primo cittadino.

«Rassicuriamo in particolare che siamo stati, siamo e saremo vicini a tutte le famiglie che purtroppo registrano nel proprio nucleo positività al Covid. Infine, se osserviamo tutti le regole di comportamento e le prescrizioni indicate a partire dalle scuole ed in tutti i luoghi di lavoro, sarà a beneficio della salute nostra e delle persone che ci circondano», conclude Policaro.