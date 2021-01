demA Calabria esprime solidarietà e vicinanza alla Sezione ANPI Teresa Talotta Gullace di Polistena la cui sede, situata in un bene confiscato alla criminalità organizzata, è stata oggetto di atti vandalici. I vigliacchi agiscono sempre nella notte contro chi, a viso aperto, combatte ogni giorno per i diritti e la libertà garantiti dalla nostra Costituzione. Siamo e saremo al vostro fianco per continuare a difendere i valori che ci accomunano e la lotta per i diritti e la giustizia, contro ogni forma di criminalità e sopraffazione.