Le gravi minacce avanzate da un sedicente gruppo non meglio identificato contro i Magistrati Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, in servizio quali giudici del lavoro, presso il Tribunale di Vibo Valentia, e verso la madre di Ilario Nasso, vanno respinte con assoluta fermezza. L’ANPI auspica un tempestivo accertamento dei fatti da parte delle preposte Autorità, esprime solidarietà alle vittime di un atto intimidatorio inaccettabile e sollecita ogni azione istituzionale tesa a tutelare la sicurezza dei Magistrati coinvolti e delle loro famiglie.

La comunità antifascista di Taurianova, città di Ilario Nasso, e tutta l’Area Metropolitana di Reggio Calabria che ha avuto in più occasioni l’opportunità di apprezzare la competenza del Magistrato in più eventi seminariali promossi dall’ANPI, insieme alla Segreteria Nazionale dell’Associazione, informata sull’accaduto, trasmette il proprio sostegno sia a loro che a tutti i Servitori dello Stato impegnati quotidianamente a garantire il rispetto della legge sul territorio e a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.