Il Sindaco di Gioia Tauro Avv. Simona Scarcella, la Giunta Comunale ed i consiglieri di maggioranza si dissociano dal vile attacco nei confronti di sua eccellenza il Prefetto di

Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, perpetrato dalla minoranza consiliare a mezzo stampa per la gestione delle comunicazioni sulla salubrità dell’aria dopo l’incendio della Poly2Oil, stabilimento di stoccaggio rifiuti sito nel territorio della città di Palmi.

Definire maldestro, avventato e sommario, nonché tacciare di incapacità Il primo e più importante presidio dello Stato nel territorio rasenta il vilipendio delle Istituzioni.

Non ci stancheremo mai di ringraziare il prefetto di Reggio Calabria, Arpacal, e tutte le istituzioni sanitarie che nell’assoluto rispetto dei protocolli previsti dalle leggi vigenti si sono attivati per tutelare i cittadini.

Al di là degli isterismi politici e del tentativo disperato di ricercare una visibilità che non esiste non accetteremo nessuna forma di oltraggio nei confronti delle Istituzioni dello Stato al fianco delle quali questa Amministrazione è sempre schierata.

Ogni ulteriore risposta nel merito e nei contenuti verrà esplicitata dal Sidaco nelle sedi istituzionali competenti ,nello specifico, nell’aula consiliare durante lo svolgimento del prossimo Consiglio comunale del 27 luglio.

Con richiesta di pubblicazione integrale e l’esercizio del diritto di replica ai sensi della vigente legge sulla stampa.