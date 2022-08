SOLIDARIETÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO AI TITOLARI DEL LIDO BLAU BEACH DI CROPANI

“Episodi come l’incendio in pieno agosto del lido Blau Beach di Cropani Marina suscitano sentimenti di solidarietà verso i titolari della struttura balneare, ma soprattutto richiedono, accertata la natura dolosa dell’accaduto, l’individuazione tempestiva dei responsabili. Lo sforzo degli imprenditori, teso a fornire servizi alla collettività, promuovendo al contempo ricchezza generale e opportunità occupazionali, in una Calabria che sta provando a razionalizzare la gestione della spesa pubblica introducendo forti segnali di discontinuità col passato, va sostenuto, difeso e preservato da ogni ingerenza molesta e vile intimidazione. Dobbiamo farlo insieme, politica, istituzioni, istanze della società civile. Insieme dobbiamo affermare la cultura della legalità e, insieme, dobbiamo attivare ogni contrasto alla criminalità diffusa e organizzata che è un disvalore assoluto e un grave impedimento per ogni progettualità di riscatto e crescita economica e sociale