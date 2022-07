«Esprimo profonda vicinanza e solidarietà ai proprietari e ai dipendenti dello stabilimento del Caffè Guglielmo, travolto da un incendio di cui ancora non si conoscono le cause». Lo afferma, in una nota, il deputato Paolo Parentela, che aggiunge: «Mi auguro che vengano presto accertate le cause del drammatico episodio e che vengano individuati gli eventuali responsabili, se fosse di natura dolosa. Caffè Guglielmo è un simbolo di Catanzaro ed è un’impresa che dà occupazione e prestigio al territorio, con un indotto importante che non può essere sottovalutato. Ritengo, dunque, che tutte le istituzioni – conclude Parentela – debbano sostenere e tutelare l’attività colpita, con ogni sforzo possibile».