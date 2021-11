A pochi giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale di Siderno guidata da Mariateresa Fragomeni si sono verificati diversi atti intimidatori, nei confronti di alcuni esponenti del civico consesso e direttamente verso lo stesso Ente.

Piena solidarietà e vicinanza al Sindaco, alla compagine amministrativa e alla comunità sidernese da parte dei Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi”, nella consapevolezza che è in atto un attacco mirato, fatto di episodi violenti che non possono e non devono intimidire i legittimi rappresentanti del popolo, democraticamente e liberamente eletti con largo consenso.

I Sindaci esprimono completa fiducia nell’operato degli organi inquirenti e giudiziari, i quali sapranno fare piena luce su quanto sta minando la serena attività amministrativa di uno dei centri più importanti della nostra Provincia.

Se preoccupa l’escalation criminale di questi giorni ci rassicura la pronta reazione delle istituzioni, delle parti sane della comunità civile, che sono preponderante maggioranza, dei cittadini che intendono affermare con forza la loro ferma opposizione ad ogni forma di condizionamento.

Il difficile percorso orientato verso la difesa di valori irrinunciabili, quali la tutela del diritto e la democrazia, non potrà essere ostacolato da chi tenta, con metodi e forme mafiose, di svilire gli sforzi che si stanno compiendo, ad ogni livello, per ripristinare accettabili condizioni di vivibilità, dal punto di vista sociale e culturale, in un clima di trasparenza e legalità.

A Mariateresa Fragomeni e a Siderno tutta non verrà mai meno il sostegno incondizionato dei Sindaci della “Città degli Ulivi” e dello Stato nelle sue diverse articolazioni, a testimonianza che il cammino verso la rinascita e il riscatto sociale dei nostri territori ha il carattere dell’irreversibilità.

A tal fine l’Associazione assicura la propria presenza alla manifestazione che Mercoledì 17 vedrà i Sindaci, con indosso la fascia tricolore, tributare la solidarietà davanti al Municipio di Siderno.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna