Il recente Congresso Nazionale dell’ANPI sentiti gli interventi di 125 delegati su 373 a cui si sono aggiunti i contributi di 40 rappresentanti, italiani e stranieri, tra segretari di partito, esponenti istituzionali, dirigenti sindacali e responsabili delle principali associazioni nazionali, ha approvato il documento politico conclusivo con un solo voto contrario e qualche astenuto. In linea con le scelte assunte dal Congresso, nelle settimane successive il Presidente ha confermato la posizione dell’ANPI di ferma condanna dell’invasione russa, piena solidarietà al popolo ucraino, immediato cessate il fuoco, massimo impegno dell’ONU e dell’Unione Europea a ricercare una soluzione diplomatica con la contrarietà all’invio delle armi e forti riserve sull’aumento delle spese militari italiane. Sorprende che a fronte di un percorso congressuale durato mesi e a cui hanno preso parte decine di migliaia di iscritti, parte del sistema mediatico attacchi in modo scomposto il Presidente anche ricorrendo a dichiarazioni di altre epoche storiche o ricercando chiunque in Italia abbia un’avversione nei suoi confronti, quando è lapalissiano che è stato il Congresso Nazionale dell’ANPI ad assumere e condividere quelle scelte. Chi non condivide la posizione di Gianfranco Pagliarulo sappia che non condivide la posizione dell’ANPI e che il maldestro tentativo di isolare il Presidente non sortirà alcun effetto. Al contrario come è stato dimostrato anche sul territorio dell’area metropolitana di Reggio Calabria in occasione della Festa Nazionale della Liberazione sono tante le comunità, forze democratiche e associazioni pronte a unirsi all’ANPI in una straordinaria mobilitazione tesa ad affermare la PACE e far fermare la guerra. A Siderno, Ardore Marina, Locri, Camini, Gioia Tauro, Taurianova, Reggio Calabria e tante altre località l’ANPI ha aderito, promosso o è intervenuta in iniziative pubbliche ribadendo le scelte adottate nel Congresso Nazionale. Su questa strada si continuerà ad operare esprimendo solidarietà e sostegno al Presidente Gianfranco Pagliarulo anche sulle dichiarazioni riportate in queste ore da un organo di stampa nazionale sul commissariamento deliberato il 7 maggio 2021 dal Comitato Nazionale dell’ANPI di Reggio Calabria. Visto il clima artefatto non mi sorprenderei nei prossimi giorni di veder attribuito al Presidente ANPI anche la responsabilità su possibili mutamenti di rotta della navicella spaziale partita ieri per lo Spazio. Mi auguro che ci si torni a confrontare col giusto equilibrio su ogni questione con capacità di ascolto, sobrietà, correttezza e rispetto della libertà di pensiero di ciascuno e di tutti.