Solidarietà al Ministro Matteo Salvini

In qualità di Segretario Provinciale della Lega di Reggio Calabria, desidero esprimere la mia piena solidarietà al nostro Ministro e Segretario Federale, Matteo Salvini, in merito alla recente richiesta di condanna a sei anni avanzata dalla Procura di Palermo.

Matteo Salvini ha sempre agito con determinazione e coraggio per difendere i confini del nostro Paese e garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Le sue azioni, spesso fraintese e strumentalizzate, sono sempre state guidate da un profondo senso di responsabilità e amore per l’Italia.

La richiesta di condanna rappresenta un attacco non solo alla persona di Matteo Salvini, ma anche ai valori e ai principi che la Lega difende con forza. In questo momento difficile, è fondamentale che tutti i membri del nostro movimento si uniscano per sostenere il nostro leader, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione.

Invito tutti i sostenitori della Lega a manifestare il loro supporto a Matteo Salvini, affinché possa continuare a lavorare con la stessa passione e determinazione che ha sempre dimostrato. La nostra battaglia per un’Italia più sicura e sovrana non si fermerà.