I Sindaci dei Comuni dell’Area Grecanica “Versante Jonico Meridionale Reggino”, partner dell’Università Mediterranea da quasi due anni, esprimono piena vicinanza e solidarietà al Neo Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Giuseppe Zimbalatti, in seguito al vile e gravissimo atto incendiario perpetrato ai danni della propria autovettura.

L’episodio deve essere ancora analizzato dagli inquirenti e risulta ancora più eclatante perché occorso ad appena due settimane dall’elezione del nuovo Rettore dell’ateneo reggino. Da subito però può essere considerata l’estrema gravità dell’accaduto: sia per gli aspetti strettamente relativi alla sfera personale e familiare della vittima, sia per le inevitabili ricadute su un ateneo che sta attraversando un momento “delicato”, rispetto al quale l’elezione di questo Rettore ha rappresentato una iniezione di fiducia per la comunità scientifica, per le istituzioni e per la società civile.

Il Prof. Zimbalatti in moltissimi anni di attività professionale ha conquistato stima e rispetto sia nel campo accademico/scientifico che in quello amministrativo/istituzionale, riuscendo in entrambi i casi ad imporre la propria impronta positiva. Per tali ragioni i primi cittadini dell’Area Grecanica lo esortano a non farsi intimidire dall’accaduto con la consapevolezza che la nostra società (specie le nuove generazioni, primi fruitori dell’ateneo) ha un irrinunciabile bisogno di sostenere le persone più capaci ed oneste.

Cordiali saluti.

Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica

F.to Il Presidente – Pierpaolo Zavettieri