Il movimento A Testa Alta esprime massima solidarietà al nostro Leader Francesco D’Agostino a fronte del gravissimo episodio avvenuto nei giorni scorsi presso il punto vendita Stocco e Stocco di Vibo Valentia, certi dell’operato delle forze dell’ordine per risalire agli autori di questo vile gesto perpetrato nei confronti di un imprenditore di successo ed ex vice presidente del consiglio regionale.

Tutto il movimento A Testa Alta si stringe attorno al nostro leader Francesco D’Agostino dando il massimo sostegno, per andare avanti in un momento cosi particolare.

Movimento A Testa Alta