SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA: GIACOMO ZANFEI RIELETTO PRESIDENTE REGIONALE

Giacomo Zanfei è stato rieletto per la seconda volta alla presidenza del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria: la votazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 19 febbraio, presso Aer Hotel Phelipe a Lamezia Terme, durante l’assemblea elettiva che riunisce i delegati e vice delegati e tutti i capistazione e vice capistazione vicari delle Stazioni del Servizio Regionale Calabria e che ha votato i rappresentanti della presidenza regionale giunti a scadenza del mandato triennale.

Giacomo Zanfei sarà affiancato dal Vice Presidente Vicario Leo Vadalà e dal Vice Presidente Pierpaolo Pasqua, anch’esso al secondo mandato.

Leo Vadalà subentra al posto di Luca Franzese che, dopo 12 anni, lascia la dirigenza del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ma che rimarrà un punto di riferimento per il Servizio Regionale per l’esperienza, la dedizione e la passione dimostrate da sempre.

“Sarà un mandato impegnativo, tanti i progetti e gli obiettivi in programma per i prossimi tre anni.” – ha detto Ģiacomo Zanfei – “Continueremo a lavorare per rendere sempre più efficiente la nostra struttura operativa e per garantire un servizio di soccorso in montagna di eccellenza.”