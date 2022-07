Del direttore Luigi Longo

Lo smantellamento dell’ospedale di Polistena ha nome e cognome, Gianluigi Scaffidi , ex commissario dell’Asp di Reggio Calabria, promosso per alti meriti a commissario del Gom. Bisogna dare atto alla nuova commissaria della azienda sanitaria di Reggio Calabria Lucia Di Furia di aver iniziato a mettere mano alla struttura dopo i danni provocati da Scaffidi. Infatti alla cardiologia è ritornato il primario Vincenzo Amodeo, amatissimo a Polistena . Pronto soccorso e terapia intensiva sono gli altri impegni assunti dalla commissaria Di Furia per trovare in tempi brevissimi una soluzione positiva iniziando a mettere mano alla struttura ed ai medici . In tutto ciò va segnalato l’incapacità di una certa classe politica iniziando da alcuni sindaci e politici che pensano all’orticello proprio. Adesso Basta , bisogna fare piazza pulita , di chi noi non ha voglia di concepire il mestiere di medico come una missione. Il limite è ormai colmo. La morte del giovane 21 enne di Taurianova Gervasio deve l’inizio per cambiare la sanità .