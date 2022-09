Ci sarà un Sit in di Protesta per dire un secco NO alla apertura della nuova discarica in loc. La Zingara del comune di Melicuccà; per chiedere che venga effettuata immediatamente la bonifica della adiacente vecchia discarica, che ha già provocato inquinamento! Per dire Sì all’acqua pulita”

Proprio sotto il sito insistono le falde della sorgente Vina che rifornisce di acqua potabile oltre 30 mila persone tra Palmi, Bagnara e Seminara. Numerosissima è la documentazione tecnica prodotta che attesta la pericolosità di questa scelta scellerata. Le conseguenze di una contaminazione sarebbero gravissime.