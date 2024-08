Sinner cede un set ma vince all’esordio agli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un inizio in salita che gli è costato il primo set, poi Jannik Sinner ha accelerato ed ha portato a casa la vittoria all’esordio agli Us Open. Il numero uno al mondo, atteso dopo i clamori degli ultimi giorni sulla vicenda clostebol, ha superato in quattro set l’americano Mackenzie McDonald, numero 140 Atp, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 in 2h24′ di gioco ed al secondo turno affronterà un altro americano, il ventenne Alex Michelsen, numero 49 Atp, che nel suo match poco prima aveva avuto la meglio sul connazionale Spizzirri in tre set. “Non ho iniziato nel migliore dei modi, ma la prima gara nei tornei non è mai facile. Ho cercato

di rimanere mentalmente nel match e ritrovare ritmo e sono

contento di essere riuscito finalmente a vincere una gara sul

campo centrale dopo diversi tentativi” ha detto l’azzurro dopo il match. Prosegue con scioltezza la sua corsa a New York anche Matteo Arnaldi. Meno di due ore sono sufficienti per qualificarlo a un secondo turno dove ad attenderlo ci sarà Roman Safiullin. L’azzurro, numero 30 Atp, ha eliminato l’americano n.102 del mondo Zachary Svajda in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1. E per chiudere tra gli uomini, termina al debutto l’avventura di Fabio Fognini. Il numero 71 del mondo è stato estromesso dal ceco Tomas Machac, 39 del ranking, in tre set per 7-5, 6-1, 6-3.

Errani torna a vincere agli Us Open nove anni dopo l’ultima volta. L’azzurra batte non senza faticare la spagnola Cristina Bucsa in tre set con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-4. “Non è stato facile. Ho avuto un calo fisico e mentale pazzesco” ha detto parlando del post oro olimpico in coppia con Paolini. “C’è da ritrovare motivazione, oggi ho fatto fatica ma son contenta di come ho gestito la partita”. Al secondo turno, affronterà l’americana Caroline Dolehide (numero 49 Wta) che ha battuto la connazionale Danielle Collins (numero 11 del tabellone) per 6-1, 5-7, 6-4. Supera il primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, vincente in due set con l’ucraina Kateryna Baindl: 6-3, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Adesso, l’attende la n.25 del seeding, Anastasia Pavlyuchenkova.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).