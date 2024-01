In riva allo Stretto un incontro culturale gastronomico tra due chef di grande valore Fortunato Aricó e Pasquale Palermo.

Tecnica, sfida e fantasia, domenica 28 Gennaio, si uniscono per portare i piatti del territorio oltre i confini. Un mix perfetto per un evento unico ed imperdibile.

“Pasqualino Palermo è la Calabria che gira il mondo, curiosa, laboriosa, semplice ed entra nelle cucine più importanti per dare una veste perfetta ed elegante al cuore, all’autenticità e al calore della nostra cucina – afferma l’anima dell’Officina del gusto Aricó -. Il nostro incontro di domenica, genera suggestioni e accompagna il mestiere dell’oste all’arte dello chef: Igles Corelli, Enrico Crippa, Yoshihiro Narisawa sono così tra noi”.

Sarà un pranzo dall’alto tasso qualitativo con la piena valorizzazione dei prodotti del territorio e non solo. Voglia di confronto e di migliorare ma anche, scoperta del bello e del buono che il territorio ha da offrire.

“Una sinergia tra professionisti e cultori della cucina fresca e d’avanguardia con piatti dalla forte identità attraverso l’utilizzo di materie prime selezionate con cura e di alta qualità – conclude lo chef reggino Aricó -. Cucine diverse trovano inaspettati punti di contatto che portano a nuovi abbinamenti di sapore e si avvicinano per creare qualcosa di nuovo ed unico”.