Sindacato unitario, “L’Orsa non ha fatto richiesta formale al referendum in Mct al Porto di Gioia Tauro” L’incredulità nasce dal fatto che nessuna richiesta formale, a questo momento, è stata avanzata alle OO.SS. che hanno indetto il Referendum e nessun lavoratore o rappresentante aderente ad ORSA ha aderito alla richiesta fatta nelle assemblee per la composizione dell’organismo