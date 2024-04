Analizzando gli ultimi dati economici diffusi dall’Istat venerdì u.s. e l’altissima partecipazione

allo sciopero dei lavoratori Portuali, conferma ancora una volta che la scelta fatta di

incrociare le braccia per lo stop al rinnovo del contratto nazionale è stata quella giusta.

Il rinnovo del Contratto Nazionale arriva in un momento in cui il mix tra bassi salari, inflazione

e aumento dei tassi di interesse ha creato le condizioni per avere un potere d’acquisto ai

minimi storici. La corsa dei prezzi ha costretto gli italiani a spendere molto di più per arrivare

a fine mese e spesso a mettere mano ai risparmi. Se le Parti Datoriali di un settore ricco come

quello dei porti, non sono disposti a contribuire a colmare il divario salariale che si è generato

perché ritengono esose le legittime richieste necessarie a garantire il potere di acquisto alle

famiglie dei portuali, i lavoratori, in modo democratico e civile, non hanno altra scelta che

manifestare l’indignazione a questo atteggiamento con l’unico strumento a loro disposizione:

lo sciopero.

Ecco perché i portuali di Gioia Tauro hanno incrociato le braccia con una adesione allo

sciopero superiore al 90% della forza lavoro nei reparti operativi, nonostante la decisione

inspiegabile ed imbarazzante di qualche sindacato che ha dato indicazioni a non aderire.

I portuali non chiedono altro che venga riconosciuta la grande professionalità e gli sforzi che

per 365 giorni l’anno senza un minuto di sosta fanno per rendere questo porto sempre più

competitivo e fondamentale nello scacchiere della portualità internazionale; vogliono

riappropriarsi della dignità economica e lavorativa attraverso il recupero del potere

d’acquisto perso in questi anni, vogliono norme meno flessibili, la garanzia del recupero

psico-fisico e della sicurezza sui luoghi di lavoro e il riconoscimento del lavoro usurante. È

chiaro che alcuni problemi sono di competenza governativa e altri delle parti datoriali e se

non ci saranno risposte concrete sui temi alla base della vertenza nazionale, nostro malgrado,

la stagione conflittuale sarà inevitabile.

La segreteria Nazionale SUL Porti auspica che l’altissima adesione allo sciopero in tutti i porti

italiani, possa essere sufficiente alla riapertura della trattativa che vada a buon fine.