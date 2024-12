Le scriventi OOSS, in riferimento alla precedente comunicazione del giorno 28/11/24 avente come oggetto: “Richiesta di incontro urgente per gravi criticità del servizio di emergenza-urgenza e 118”, alla quale non è stato dato alcun riscontro;

Alla luce della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza n. 2632 del 5 dicembre 2024, che “individua”, in via temporanea, i referenti medici ed infermieristici locali per garantire il governo del personale e delle risorse al fine di assicurare uno stabile assetto organizzativo nel sistema dell’emergenza-urgenza extraospedaliera regionale, decisione assunta in maniera non conforme alla normativa contrattuale e che aggrava ulteriormente la già critica situazione del servizio.

Alcuni dei Dipendenti raggiunti dalla “promozione non remunerata” sono in carico dell’ASP di Reggio Calabria, la quale da una parte vieta la nomina dei “Referenti” con ordini di servizio emanati dall’Ufficio Risorse Umane e dall’altra permette silenziosamente nomine che investono il proprio Personale e provengono da ASP esterne, continuando a sottrarsi a qualsiasi determinazione in merito a questa ambigua vicenda.

Considerato l’enorme rischio di contenzioso, la vessazione che i Lavoratori subiscono per non avere le possibilità di carriera previste dalla normativa vigente, il rischio da parte degli “eletti”di esporsi a responsabilità non remunerate e non riconoscibili in caso di conseguenze legali, non è assolutamente giustificato il disinteresse finora dimostrato da questa Amministrazione verso i ripetuti appelli delle Scriventi OO.SS.

Preso atto che, nonostante i reiterati tentativi di componimento dei conflitti e l’unitarietà delle posizioni assunte dalla parte sindacale, considerate le tutele che le Scriventi Organizzazioni invocano a salvaguardia della normativa contrattuale, al rischio che espone l’ASP di Reggio Calabria all’esborso di somme per il contenzioso che si verrebbe a creare, all’aspetto legale che incombe su Figure non legittimamente, ufficialmente, e formalmente autorizzate a procedure con precise responsabilità operative, visto che nessuna risposta è pervenuta con la conseguente negazione delle legittime richieste di applicazione delle norme vigenti, le Scriventi Organizzazioni Sindacali, Denunciano tale atteggiamento poiché configurabile come condotta antisindacale e che pone in grave rischio non solo i lavoratori, ma anche i cittadini, ricordando che la tutela della salute è garantita dalla Costituzione Italiana agli artt. 2, 32, 35 e 41.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte:

Si riservano se non vi saranno gli interventi per chiarire la posizione dell’ASP di Reggio Calabria sulle investiture illegittime ricadenti sul proprio personale entro questa Settimana con l’indicazione di una data d’incontro che non dovrà protrarsi oltre il 10 gennaio 2025, di Proclamare lo stato di agitazione, chiedendo la formale attivazione, nei tempi di legge, delle preventive procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie, così come previsto dalla Legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

Si sollecita con la presente la risposta non ancora giunta alla nota del 14/12/2024 avente per oggetto recupero tassazione buoni pasto delibera 3255 DEL 13/12/2024, per la quale le Scriventi Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l’annullamento della Determina in questione e un’urgente incontro per discutere dell’argomento.

La presente verrà inviata in copia alle Organizzazioni Sindacali Regionali di riferimento per tutti gli aspetti che interessano le Articolazioni e Aziende al di fuori del Territorio Provinciale, al fine di garantire il giusto prosieguo di competenza.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

CISL FP NURSIND NURSING UP

Dr Giuseppe Rubino* Dr Vincenzo Marrari* Dr Roberto Cetina*

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 39/1993