Al momento delle prime notizie apparse sulla stampa regionale ed ancor prima dell’avvio dei lavori di insediamento nel nuovo incarico dirigenziale al vertice dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, la segreteria provinciale UIL FPL porge al nuovo dirigente generale dell’ASP i migliori auguri di benvenuto e buon lavoro nella sfida che già si preannuncia da sola, alla luce degli errori gestionali che hanno trascinato negli anni l’Azienda nel baratro del dissesto finanziario e provocato la polverizzazione dei servizi essenziali della sanità provinciale che rappresenta il bene comune imprescindibile, in un momento di particolare e difficile contingenza.

Adesso spetta ad ogni operatore, dirigente, semplice cittadino, organizzazioni sindacali, mettere in pratica ogni sforzo perché si possa favorire la ripresa della macchina organizzatrice affinché possa avvenire il rilancio tanto necessario della sanità in ogni realtà sanitaria del territorio provinciale, infondendo la necessaria fiducia ai cittadini ed a tutte quelle persone che necessitano di cure.

Gli investimenti che sono stati predisposti per la tutela della salute dei cittadini, ivi compresa l’assunzione di personale sanitario e amministrativo e le procedure concorsuali in atto, sono fondamentali: ma rimane un altro elemento basilare che, secondo in nostro modo di pensare, è decisivo: l’ascolto di tutti gli attori coinvolti nell’impresa di risanamento dei conti ma soprattutto della struttura organizzativa dell’Ente, nessuno escluso.

Adesso lo sforzo è quello di mantenere un atteggiamento pragmatico, orientato al fare e alla realizzazione concreta degli obiettivi nel momento delle scelte e di non lasciarsi fagocitare nell’immediato solo ed esclusivamente dall’emergenza , che è tanta, ma di guardare avanti con un piano operativo di programmazione sanitaria per un migliore futuro a medio e lungo termine.

Certo, il punto di partenza è difficile: bilanci aziendali inesistenti da oltre 10 anni, disorganizzazione e/o disattivazione dei servizi essenziali ad ogni livello organizzativo, spesa corrente sempre in crescita con contenzioso per ricorsi da esterno oltre che dal personale, per riconoscimento di istituti contrattuali e di carriera. Occorre procedere con il conferimento formale degli incarichi dirigenziali con abolizione di quelli, cosiddetti di “comodo” (che sono tanti) e tante altre posizioni o criticità che hanno rappresentato il nostro cavallo di battaglia nelle rivendicazioni rilanciate a tutti gli Organi di controllo, compreso l’Autorità giudiziaria.

Siamo convinti che con l’impegno concreto di ognuno a favore di una sanità che riesca a garantire almeno i livelli minimi essenziali, che contrasti il malaffare che regna ancora imperante nei gangli vitali dell’azienda, quale parte integrante e punto di riferimento della mission sanitaria aziendale, si riuscirà a porre in sicurezza l’azienda sanitaria dall’incombente sfascio totale a vantaggio della sicurezza delle cure alle persone.

Perché la sanità possa rappresentare il punto essenziale di crescita sociale ed umana dell’intera provincia di Reggio Calabria e nelle certezza che con grande senso di responsabilità Ella possa manifestare nella totale interezza tutto l’impegno e l’esperienza necessaria, auguriamo con grande serenità i nostri auguri migliori di buon insediamento e proficuo lavoro.