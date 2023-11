“Silenzio “ e “Rumore “ per Giulia Cecchettin alla Scuola Secondaria di Primo Grado N. Contestabile di Taurianova. Alunni e docenti hanno ricordato Giulia nella mattina del 21 Novembre non soltanto con un minuto di silenzio ma anche con un messaggio forte e chiaro. Il nome di Giulia è stato scritto e ripetuto più volte sui fogli bianchi e sui cartelloni rossi che si muovevano nell’ aria insieme alle note della canzone “Fai rumore” di Diodato, per non dimenticare, per dare voce a chi voce non ha più, per urlare contro la violenza sulle donne. Gli alunni, dopo un dibattito nelle classi, sono usciti fuori in silenzio e hanno occupato lo spazio del cortile, dando testimonianza di grande partecipazione. I raggi del sole hanno contribuito a dare ancora più luce al nome di Giulia, un nome che è soprattutto un volto, una storia di vita, un nome che resta scolpito nel cuore di ciascuno e nella memoria di tutti. Come ha più volte sottolineato la dott.ssa Emanuela Cannistrà, Dirigente scolastico dell’ IC “F. Sofia Alessio- N. Contestabile ” , è necessario dare significato al nome di Giulia e a tutti gli altri nomi non soltanto in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne ma in tutti i giorni dell’anno, costruendo percorsi educativi da intraprendere insieme nel rispetto dell’ altro . È questa la strada da percorrere : mai rassegnarsi alla logica della sopraffazione, mai smettere di credere che, con l’ impegno concreto di tutti, possa sempre spuntare un raggio di sole.