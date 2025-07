San Ferdinando, la consigliera Digiacco (FdI), “preoccupati per lo stato di salute del nostro mare”

Su richiesta di parecchi cittadini preoccupati per lo stato di salute del nostro mare, il 24 giugno scorso ho trasmesso all’Assessore regionale all’Ambiente, on.le Giovanni Calabrese, tutte le foto che ho ricevuto dagli stessi durante quella settimana. L’assessore, sin da subito, mi ha assicurato che avrebbe provveduto ad effettuare una verifica per restituirci un mare completamente fruibile e so che è già a lavoro affinché questo avvenga.

Già dallo scorso aprile, la Regione dichiarava guerra alla maladepurazione, con il Presidente Roberto Occhiuto e l’Assessore all’Ambiente Calabrese, i quali convocavano un tavolo interistituzionale sul programma di azione in vista della stagione estiva 2025, avviando concrete iniziative attraverso un’accurata analisi delle segnalazioni, il controllo degli impianti di depurazione, il monitoraggio delle coste e i contatti costanti con i Comuni, mettendo in campo non solo i battelli antinquinamento ma anche strumenti all’avanguardia come il drone a lungo raggio con sonda Sar e rov sottomarini, proprio ciò che fa al caso della nostra fascia costiera e più precisamente della spiaggia di San Ferdinando, compresa fra il Porto di Gioia Tauro e il depuratore Iam (lato sud) e la foce del fiume Mesima (a nord).

Noto in questi giorni, l’interessamento alla problematica ormai annosa, da parte della maggioranza amministrativa del nostro Comune e plaudo anche all’iniziativa ma, mio malgrado, sono costretta a constatare che si arriva puntualmente in netto ritardo rispetto al verificarsi del problema, sempre dopo l’attenzione posta da parte dell’opposizione. Piuttosto, le attività di tutela verso la spiaggia, verso il fiume Mesima e soprattutto verso il mare, devono iniziare almeno in primavera, per arrivare pronti in estate, come da me ribadito ogni anno.

Comunque, auspico una svelta risoluzione di tale delicata situazione, al fine di avere al più presto la possibilità di fare un bagno in acque limpide, visto il caldo che avanza e i sacrifici dei proprietari dei lidi presenti sulla spiaggia.

Maria Carmela Digiacco Capogruppo Fratelli d’Italia