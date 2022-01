Ieri una donna è stata travolta dalle fiamme partite da che aveva accesso lei stata in casa, a Siderno. Nell’immediato sono intervenuti vicini e parenti per tentare di aiutarla a spegnere il rogo. La donna ha riportato ustioni sul volto e sul corpo. Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna alla postazione del campo sportivo dove è stata trasportata con l’elisoccorso al Gom di Reggio Calabria. Da quanto si apprende la vittima è in gravi condizioni e potrebbe essere trasferita al centro Grandi ustionati di Catania.