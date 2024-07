È con grande gioia che condividiamo coi nostri concittadini la notizia del finanziamento ottenuto per lo stadio “Filippo Raciti”, segno che serietà e capacità progettuale pagano sempre.

Come più volte ribadito nei mesi scorsi, infatti, il progetto di adeguamento dello stadio comunale “Filippo Raciti” era stato giudicato idoneo dal Dipartimento per lo Sport del Governo nell’ambito dell’avviso pubblico “Sport e Periferie 2023”, ma non era risultato finanziato con la prima tranche di risorse stanziate.

È di ieri la notizia dell’ammissione di ulteriori 62 interventi per un totale di € 36.555.275,84. E il quarto in graduatoria di questi 62 interventi è proprio quello dello stadio di Siderno, finanziato dal Governo per € 700.000, importo massimo concesso a una singola proposta. Grazie al co-finanziamento comunale pari a € 140.000, potrà dunque essere realizzato il progetto di adeguamento funzionale del nostro glorioso stadio per la realizzazione di attività ludico-sportive (di numerose discipline) e sociali di livello nazionale, proiettandolo di nuovo negli scenari più consoni alla propria storia.

Un successo ottenuto grazie a un grande lavoro di squadra realizzato col prezioso supporto dei professionisti dell’Area Tecnica che hanno redatto l’elaborato di Fattibilità Tecnica ed Economica, e di quanti hanno collaborato per realizzare l’obiettivo di rendere il “Filippo Raciti” il fiore all’occhiello della nostra città. Una vittoria che premia il nostro impegno quotidiano per l’attuazione del programma amministrativo premiato dagli elettori e che oggi condividiamo con tutta la comunità.

Giova ricordare, infine, che col completamento dello stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto e del campo di calcetto di San Sebastiano a Siderno Superiore, la nostra città amplia in maniera esponenziale le possibilità di utilizzo di impianti sportivi pubblici, moderni e funzionali.

Insomma… è di nuovo Siderno!